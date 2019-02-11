صحف الإمارات: قادة إفريقيا يسعون لإسكات صوت البنادق

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الصحف كشفت إنهاء بوتفليقة الصمت حول نيته الاستمرار في الحكم قبل أقل من شهر من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات المقررة منتصف ليل الثالث من مارس المقبل

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الإثنين، بين استعراض قمة الحكومات التي انطلقت في دبي، والقمة الإفريقية الـ32، وتناولت الصحف أيضا تطورات الشأن اليمني والسوري وتداعيات الأوضاع في فنزويلا، ومظاهرات إسبانية ضد انفصال كتالونيا. في افتتاحيتها تحت عنوان "العالم إلى عصر الخيال والإبداع" قامت صحيفة "البيان" بتغطية شاملة لأعمال الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات، التي تعد التجمع الحكومي الأكبر من نوعه عالمياً، مشيرة إلى أن الإمارات تعد رسالة حضارية تلهم العالم.

وتحت عنوان "محمد بن راشد ومحمد بن زايد: المستقبل يتطلب الاستعداد"، أبرزت صحيفة "الخليج" لقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، القادة وكبار الحضور والمسؤولين في القمة العالمية

وتحت عنوان "محمد بن راشد ومحمد بن زايد: المستقبل يتطلب الاستعداد"، أبرزت صحيفة "الخليج" لقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، القادة وكبار الحضور والمسؤولين في القمة العالمية للحكومات، وأكدا أن القمة العالمية للحكومات تعمل على استشراف مستقبل الحكومات.

وأشار نائب رئيس الدولة إلى أن دولة الإمارات حريصة على إلهام حكومات العالم، لتوظيف الابتكار في إيجاد حلول تُثري حياة الإنسان وترتقي بالمجتمعات، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات منصة واحدة لمناقشة المستقبل وتحسين حياة المجتمعات الإنسانية. وقال على تويتر: "شهدت أعمال أولى جلسات القمة العالمية للحكومات 140 حكومة، و600 متحدث، و4000 مسؤول من كافة القطاعات الحكومية والخاصة، وذات النفع العام.. منصة واحدة لمناقشة المستقبل وتحسين حياة المجتمعات الإنسانية".

وتحت عنوان "انطلاق القمة الإفريقية الـ32.. وجوتيريس يشيد بالقارة السمراء"، سلطت صحيفة "الإمارات اليوم" الضوء على انطلاق اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها الـ32 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة نحو 40 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم، فضلاً عن شخصيات أممية وقارية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. وتناقش القمة التي تستمر يومين تحت شعار "اللاجئون والعائدون والمشردون داخلياً: نحو حلول دائمة للتشرد القسري في إفريقيا"، قضايا الهجرة واللجوء والنزاعات والإرهاب، وجواز السفر الإفريقي الموحد، والاندماج الاقتصادي، وعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد وتمويله.

فيما تناولت "البيان" القمة الإفريقية تحت عنوان "القادة الأفارقة يسعون لـ"إسكات صوت البنادق"، حيث ذكرت أن القمة تُختتم، اليوم، وأوضحت أن ملفات النزاعات المسلحة والتعليم والصحة والهجرة تصدرت كلمات القادة ورؤساء المنظمات العالمية والإقليمية المشاركة، وتسلّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة الدورة الجديدة 2019 للاتحاد الإفريقي، فيما ستترأسها جنوب إفريقيا في 2020. Advertisements صحيفة "الاتحاد" تناولت إعلان الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، أنه من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا طبقاً لما أمر به الرئيس دونالد ترامب. وحذر فوتيل الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط من أن توقيت الانسحاب على وجه الدقة يتوقف على الوضع في سوريا، حيث شن مقاتلون تدعمهم الولايات المتحدة هجوماً نهائياً ضد الجيوب التي يسيطر عليها تنظيم داعش قرب الحدود العراقية. وبدأت القوات الأمريكية بالفعل في سحب المعدات من سوريا. وسئل فوتيل عما إذا كان سحب القوات الأمريكية التي يتجاوز عددها ألفي جندي سيبدأ خلال أيام أو أسابيع، فقال "ربما أسابيع. ولكن مرة أخرى هذا كله يحدده الوضع على الأرض". وأشارت "الإمارات اليوم" إلى خوض قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ذات الأغلبية الكردية والمدعومة من واشنطن، معارك ضارية في آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي شرقي سوريا، فيما دفعت واشنطن بتعزيزات عسكرية على الحدود "العراقية - السورية"، لمنع تسلل عناصر "داعش".

وكشفت "الخليج" عن إنهاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أشهراً من التكهنات، بإعلان ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في إبريل المقبل. والتزم بوتفليقة الصمت حول نيته الاستمرار في الحكم رغم ضغوط يمارسها معسكره منذ عدة أشهر، وذلك قبل أقل من شهر من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل الثالث من مارس المقبل، ما أثار بعض الشكوك حيال إمكانية ترشحه. وقال بوتفليقة في رسالة للأمة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية إنه "استجابة لكل المناشدات والدّعوات، ولأجل الاستمرار في أداء الواجب الأسمى، أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية لشهر إبريل المقبل".

وتحت عنوان "الآلاف يتظاهرون في مدريد رفضاً لاستقلال كتالونيا"، ذكرت "البيان" أن عشرات الآلاف في مدريد تظاهروا أمس، للاعتراض على أي تنازلات تقدمها الحكومة للأحزاب المؤيدة للاستقلال في كتالونيا والدعوة لانتخابات مبكرة. ولوّح المتظاهرون بأعلام إسبانيا واحتشدوا في ساحة بلازا دي كولون بوسط المدينة وهتفوا "إسبانيا! إسبانيا!" في أكبر احتجاج يواجهه رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث منذ توليه السلطة قبل ثمانية أشهر.

ونظّمت المظاهرة أحزاب من يمين الوسط وأقصى اليمين سعياً لاستعراض القوة ضد سانتشيث من خلال استغلال حالة الغضب تجاه الزعماء الانفصاليين في كتالونيا وجهود الحكومة لإقامة حوار معهم. وقال مسؤولون إن المظاهرة شارك فيها نحو 45 ألف شخص.

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