انت الان تتابع بوتفليقة: خدمة الوطن ستمكنني من اجتياز صعوبات المرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ترشحه رسميا لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل. وقال "بوتفليقة"، إنه حال فوزه في الانتخابات سينظم ندوة للوفاق الوطني في غضون سنة حول الإصلاحات الواجب إجراؤها. وأضاف "بوتفليقة"، في كلمة موجهة للشعب الجزائري، نقلتها وكالة الأناضول عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لم أُخف يوما حالتي الصحية عن شعبي و إرادة خدمة الوطن ستُمكنُني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض".

وأول من أمس، أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل المقبل.وقال معاذ بوشارب، المنسق العام للحزب: "أعلن أن جبهة التحرير الوطني رشحت المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة تقديرا لحكمة خياراته

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