اسماء السيد - دبي: ألقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي كلمة في "القمة العالمية للحكومات" مستخدما تقنية الصور التجسيدية الثلاثية البعد "هولوغرام". Advertisements وشارك الشيخ حمدان في جلسة بعنوان "7 تحولات ستشكل مستقبل مدن العالم". وأكد ولي عهد دبي أن "الحديث عن مستقبل المدن يبدأ من دبي، فالكثير من مدن العالم ينظرون للمدينة على أنها مدينة للمستقبل" مشيرا أن " هدفنا (...) أن تكون دبي متقدمة على مدن العالم بـ 10 سنوات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد دبي يستخدم "هولوغرام" في قمة الحكومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.