دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تطلق لون متدرج جديد لهاتف Galaxy A8s ظهر على التقنية بلا حدود.

إختيار جديد من الألوان المتدرجة تقدمه العملاق الكوري لأحدث إصداراتها من الهواتف المتوسطة Galaxy A8s حيث ينطلق الهاتف بلون وردي متدرج إلى الأسواق.

كشفت شركة سامسونج عن هاتف Galaxy A8s في نموذج SM-G8870 في الصين خلال شهر ديسمبر، حيث جاء الهاتف بألوان الأزرق، والأسود Aurora، والأخضر، واليوم تقدم شركة سامسونج إختيار أخر للمستخدمين في اللون الوردي.

ومن المقرر أن يتوفر هذا النموذج الجديد بنفس المواصفات التي جاء بها Galaxy A8s مع شاشة بحجم 6.4 إنش مميزة بجودة عرض Full HD بلس، مع تصميم شاشة Infinity-O بثقب في الشاشة.

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كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 710، مع نظام تشغيل Android 8.1 Oreo، أيضاً يضم الهاتف مستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 24 ميجا بيكسل مع عدسات f/1.7، ومستشعر 10 ميجا بيكسل مع عدسات Telephoto بفتحة f/2.4 بميزة التكبير البصري حتى مرتين، إلى جانب مستشعر 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية مع مستشعر 24 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، وبطارية بقدرة 3400 mAh مع تقنية الشحن السريع.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تطلق لون متدرج جديد لهاتف Galaxy A8s ظهر على التقنية بلا حدود.