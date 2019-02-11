دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي السعودية : وضع معايير جديدة لفتح الحسابات البنكية.. تعرف عليها

وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي، ساما، مشروع جديد بشكل أولي يحتوى على التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية في المملكة، بالإضافة إلى القواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة بالسعودية.

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وقالت المؤسسة في بيان لها، إن هذه الخطوة الجديدة تأتي في إطار سعيها الدائم لتعزيز عملية الشمول المالي، لفئات أكثر من المجتمع، وذلك بالتوازي مع تطوير القطاع المالي وحل الإشكالات التي تواجه بعض العملاء.

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ودعت المؤسسة السعودية، الخبراء والمهتمين بالأمر إلى إبداء ملاحظاتهم على المشروع، وفتحت باب استقبال الملاحظات لمدة 60 يومًا بدأت من أمس الأحد.

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المؤسسة كشفت عن أهدافها من هذا التحديث الجديد، مؤكدة أن الأمر يتلخص في تسهيل متطلبات وإجراءات فتح وتشغيل الحسابات البنكية لكافة عملاء البنوك، مع الوضع في الاعتبار الأنظمة ذات العلاقة وآخر تطورات الأعراف الدولية فيما يخص التعاملات البنكية.

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وأكدت ساما أن التحديثات الجديدة تأتي بما يتوافق مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي واستراتيجيتها للشمول المالي، بالإضافة إلى مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة مؤخرًا، في إطار تحقيق رؤية 2030.

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