السفارة السعودية بالقاهرة تُطلِق حملة للتعريف بالتطور العلمي في المملكة

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تُطلِق اليوم، سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، حملة «#هنا _ التقدم _ العلمي _ في المملكة» وهاشتاج تحت نفس العنوان.

وترصد الحملة التي تستمر لمدة أسبوع جهود المملكة في مجال البحث العلمي بكافة أفرعه، وتسلط الضوء على أبرز الباحثين والعلماء السعوديين، بالإضافة إلى معدلات تسجيل براءات الاختراع في المملكة في السنوات الأخيرة وغيرها من المنجازات التي تحقت في هذا المجال.

جدير بالذكر أن حملة «هنا المملكة» هي حملة تعريفية دشنتها سفارة المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر الماضي، لإلقاء الضوء على كل ما تشهده المملكة من تنمية وتطوير متسارعين في كافة المجالات، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان .

أصبحت #المملكة واحدة من أهم الدول في مجال #البحث_العلمي بفضل القيادة الرشيدة لـ #خادم_الحرمين_الشريفين و #ولي_العهد -حفظهما الله- وإطلاق #رؤية_المملكة_2030 الرامية لتحويل البلاد من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد المعرفة. #هنا_المملكة #هنا_التقدم_العلمي_في_المملكة pic.twitter.com/iMxplwsWsq

— السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) February 11, 2019