مصر تعلن أجندة احتفالاتها خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي

وقالت عبد الدايم، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون يأتي ضمن احتفالات الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وإعلان أسوان عاصمة لشباب القارة، والذي يعد حدثا تاريخيا، يعكس ثقة القارة السمراء في مصر قيادة وشعبا، ويبرز التقدير الإقليمي والدولي لمكانتها.

© REUTERS / TIKSA NEGERI

وأضافت عبد الدايم، أن الفعاليات تعد حوارا فنيا بين وفود الدول المشاركة، يهدف إلى مد جسور التواصل بينها، ويعمل على دعم وتعزيز العلاقات بين الشعوب.

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واستعرضت الوزيرة أهم فعاليات الاحتفال، التي تستمر طوال عام ٢٠١٩، وتضم 110 فعالية في جميع المجالات، وتشمل العديد من المهرجانات والأحداث، التي تنظمها قطاعات الوزارة، والتي بدأت باليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث شهد مشاركة 10 دول أفريقية، منها 3 لأول مرة هي "كينيا وغانا والسنغال" التي تم إعلانها ضيف الشرف للدورة الـ 51 عام 2020.

ويأتي مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته السابعة كخطوة ثانية للفعاليات، بمشاركة 16 دولة منها 9 دول أفريقية، إضافة إلى تخصيص 7 منح دراسية بمعهد أكاديمية الفنون لمبدعي الدول الأفريقية، كما خصصت الوزارة دورة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين مدتها عام، ومعاملة الأفارقة معاملة المصريين فيما يخص أسعار تذاكر المتاحف، وإصدار 10 اعمال مترجمة لأبرز الكتاب والمفكرين الأفارقة، وعشرات المهرجانات والفعاليات الأخرى، وفقا للبيان.