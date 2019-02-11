طيران التحالف يستهدف 3 محافظات يمنية بسلسلة غارات

القاهرة — سبوتنيك ذكر مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، أن "طيران التحالف استهدف بأربع غارات مواقع في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس شمال غربي ذمار، ونفذ غارتين على مواقع في مديرية صرواح في محافظة مأرب".

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وأضاف "كما جدد طيران التحالف قصف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية ، حيث شن غارتين على مديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 مارس/ آذار عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

ووقعت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن جولة السلام في ستوكهولم، اتفاقات لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي البلاد.