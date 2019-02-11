- 1/2
- 2/2
القاهرة — سبوتنيك ذكر مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، أن "طيران التحالف استهدف بأربع غارات مواقع في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس شمال غربي ذمار، ونفذ غارتين على مواقع في مديرية صرواح في محافظة مأرب".
© REUTERS / Faisal Nasser
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 مارس/ آذار عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
ووقعت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن جولة السلام في ستوكهولم، اتفاقات لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر طيران التحالف يستهدف 3 محافظات يمنية بسلسلة غارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.