دبي تستعد لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية

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ووفقا لمدير وكالة دبي للكهرباء وموارد المياه (DEWA) سعيد الثائر، ستبدأ سلطات دبي هذا العام البحث عن شركاء لبناء أول محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية. حيث ستبلغ طاقة المحطة 120 مليون غالون من مياه الشرب يومياً، حسب موقع "Arabian Business".

وذكر الموقع أن هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية دبي للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف أن المرافق الحالية لتحلية مياه البحر في المنطقة تعمل بشكل تقليدي بمحطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي.

الجدير بالذكر أنه في الوقت الحاضر تعد المياه المستخدمة للأغراض المنزلية في دولة الإمارات العربية المتحدة مياه محلاة. وتحتل الإمارات المرتبة الثانية في العالم من حيث تحلية المياه بعد المملكة العربية السعودية.