- 1/2
- 2/2
© AP Photo / Mark Lennihan
وذكر الموقع أن هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية دبي للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف أن المرافق الحالية لتحلية مياه البحر في المنطقة تعمل بشكل تقليدي بمحطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي.
الجدير بالذكر أنه في الوقت الحاضر تعد المياه المستخدمة للأغراض المنزلية في دولة الإمارات العربية المتحدة مياه محلاة. وتحتل الإمارات المرتبة الثانية في العالم من حيث تحلية المياه بعد المملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر دبي تستعد لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.