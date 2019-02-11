الأردن والكويت يوقعان 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم

وجاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية، التي عقدت أعمال دورتها الرابعة في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الاثنين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.

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وأكد الرزاز، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن عقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة في دورتها الرابعة، دليل راسخ على عمق العلاقات بين البلدين، وأن استمرار انعقادها على مدى الأعوام الماضية يجسّد تميز العلاقات والشراكة الاستراتيجية.

ولفت الرزاز إلى أن "الاستثمارات الكويتية في الأردن تأتي كواحدة من أعلى نسب الاستثمارات في المملكة، وهي دليل آخر على حجم الثقة والتعاون الوثيق والعلاقات المتجذرة بيننا، ونحن في الأردن نحرص على تقديم كامل الرعاية والاهتمام لهذه الاستثمارات، وتنميتها، واستقطاب المزيد منها؛ لأنها استثمارات ناجحة، وذات عوائد مالية مجدية، ومن شأنها أن تسهم في تحقيق مصالح اقتصاديّة مشتركة لكلا البلدين".

وقال: إن الاتفاقيات التي وقعها البلدان اليوم من شأنها أن تسهم في زيادة متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما وتحقيق النفع والفائدة للبلدين والشعبين.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الكويتي، على وقوف بلاده التام مع الأردن، لتجاوز ما يمر به من ظروف دقيقة، معربا عن قناعته بأن ما تتميز به قيادة الأردن من حنكة وحكمة ستكون قادرة على تجاوز هذه المرحلة.