شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس نجران» يحبط محاولة تهريب 309 كيلوجرامات من الحشيش المخدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود, بأن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران تمكنوا بتوفيق الله الجمعة الماضية, من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح أنهم رصدوا أشخاصًا أثناء محاولتهم تجاوز الحدود السعودية، عبر مسؤوليات قطاع سقام سيرًا على الأقدام وتعاملوا معهم بما يقتضيه الموقف، مما نتج عنه القبض على شخصين من الجنسية اليمنية بحوزتهما 309 كيلوجرامات من الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود, أن رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية لحماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، والتصدي لمحاولات التهريب والتسلل عبر الحدود كافة، وتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها كائنًا من كان.