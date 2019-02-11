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روسيا وتركيا تتفقان على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة في إدلب السورية

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزيري الدفاع الروسي والتركي قولهما في بيان مشترك إنهما اتفقا خلال محادثات اليوم الاثنين على ضرورة اتخاذ ما وصفاه بإجراءات حاسمة من أجل استقرار الوضع في محافظة إدلب السورية.

وقالت الوكالة إن البيان الذي نشر بعد محادثات الوزيرين في أنقرة تطرق إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تحديدا لضمان الأمن في المنطقة منزوعة السلاح في إدلب".

 

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