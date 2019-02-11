فيديو| لهذا السبب.. أمريكا تعلن موعد سحب قواتها من سوريا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في إطار تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على سحب قواتها العسكرية من الشمال السوري، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، اليوم الاثنين، أنه من المحتمل أن تبدأ واشنطن خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا تنفيذا لأمر الرئيس دونالد ترامب.

وقال الجنرال: "احتمال بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا خلال أسابيع وذلك اعتمادا على الأوضاع على الأرض".

وأشار فوتيل إلى أن أعداد القوات الأمريكية في العراق ستبقى ثابتة بشكل عام، مؤكدا أنه، "لا نريد بقاء أفراد على الأرض لا نحتاج لهم وليس لهم مهمة فعلية".

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ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن في 19 ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا.

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