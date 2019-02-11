العاهل السعودي يشيد بالجهود الرقابية ومكافحة الفساد

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أهمية الجهود الرقابية ومكافحة الفساد.

وأشاد الملك سلمان خلال استقباله اليوم الاثنين في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم كبار المسؤولين في الجهات الرقابية ومكافحة الفساد، بالجهود التي بذلوها.

وكان العاهل السعودي قد أكد الأسبوع الماضي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.

حضر الاستقبال، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحصين، ورئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري.

