"احنا عددنا 300 ألف".. سعد الدين الهلالي يكشف تفاصيل حواره مع شاب ملحد

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ناقش الإعلامي عمرو أديب، ظاهرة الإلحاد في المجتمع المصري، بحضور الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد سالم، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة طنطا، والدكتور عبدالناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس.

وأبدى الدكتور سعد الدين الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف رفضه لمحاورة الملحدين.

وحكى الهلالي كواليس محاورته لشاب ملحد بعدما تلقى شكوى من أستاذ جامعي كبير بإلحاد ابنه الشاب مطالبًا الهلالي بمحاورته لإقناعه بالإيمان.

وأوضح الهلالي، أن الشاب رسب في كليته لمدة 12 عاما، وأنه غلبه في الحوار بالفطرة، وأنه كلما غلبه في مسألة يرد عليه "انت عارف احنا عددنا كام 300 ألف" وذلك في عام 2010.

Advertisements

وتابع: "أنا قلت له ده انتوا تنظيم بقى، وكون انت عارف التنظيم وعارف العدد يبقوا أنتم أصحاب رسالة مش صاحب فكر"، ليرد عليه الشاب بدعوة الهلالي للإلحاد "أنا عايزك تبقى زيي وتدخل في الفلك بتاعنا لأن ممكن بعد الموت تلاقي مفيش ربنا ومفيش جنة ولا نار وصلاتك وصيامك يبقى راحوا عليك".

وقال الهلالي، إنه يتم اللعب بمجتمعنا مثلما لعب به تنظيم الجمعية الشرعية، وتنظيم أنصار السنة، وتنظيم الإخوان.

ولفت الهلالي إلى أن أحد المنظمات الامريكية، زعمت أن مصر بها أعلى نسبة إلحاد بعد ثورتي يناير 2011 ويونيه 2013، وأن عدد الملحدين في مصر تجاوز 2 مليون شخص، محذرًا من أن الإلحاد يهدف لإحداث فراغ تشريعي، وأن كل شيء محلل وأنه لا يوجد للكون حاكم وبالتالي ينتشر الظلم.

وأوضح الهلالي، أن الإلحاد يؤدي إلى الانتحار وإنهاء الحياة نظرًا لعدم وجود الحق المطلق، وأن من سيموت مظولم، لن يجد من يرد له حقه، وأن من سيموت ظالم لن يجد من يحاسبه محذرًا من اعتبار الملحدين طائفة أو جماعة أو تنظيم موجود في المجتمع، ويقسم بعد ذلك المصريين إلى مسلمين ومسيحيين وملحدين.