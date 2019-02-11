دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات جديدة تكشف عن السعر المتوقع لهاتف LG G8 ThinQ ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة LG للإعلان الرسمي عن هاتف LG G8 ThinQ في 24 من شهر فبراير الجاري، وفي تسريبات جديدة اليوم كشف عن السعر المتوقع للهاتف والذي يأتي في مستوى تسعير أقل من 1000 دولار.

كشفت LG في الفترة السابقة عن بعض تفاصيل مواصفات إصداراها القادم G8 ThinQ، حيث تقدم إصداراها المميز هذا العام مع كاميرة سيلفي بمستشعر ثلاثي الأبعاد.

وفي تسريبات جديدة اليوم كشف عن التسعير المتوقع لهاتف LG G8 ThinQ وفقاً لما جاء في لقطة لشاشة نشرت في reddit تستعرض سعر الهاتف في كندا، حيث ينطلق الهاتف إلى الأسواق بسعر 900 دولار تقريباً، وهو سعر جيد لنموذج الهاتف المميز بسعة تخزينية 128 جيجا بايت.

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أيضاً من المتوقع أن يختلف سعر الهاتف عند إطلاقه في أسواق الولايات المتحدة، حيث تشير التوقعات إلى سعر أقل يصل إلى 850 دولار، أيضاً قد يرتفع السعر في حالة عروض الشركة المقدمة لطلبات الحجز المسبق.

لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هاتف G8 ThinQ الذي ينطلق في فعاليات مؤتمر الهاتف العالم هذا العام في برشلونة، مع توقعات ببدء إنطلاق الهاتف إلى الأسواق في شهر مارس.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات جديدة تكشف عن السعر المتوقع لهاتف LG G8 ThinQ ظهر على التقنية بلا حدود.