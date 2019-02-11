دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

لقد سلطتنا الضوء الأسبوع الماضي على تسجيل سامسونج لبراءة اختراع خاصة بقلم S Pen وعملها على ترقيته في جيله القادم وتزويده بكاميرا، أما اليوم سنتحدث عن قلم اتش بي الرقمي الذي تود الشركة تزويده بعدد من الخصائص والتقنيات المضافة لجعله أكثر تأقلماً مع أدوار المستخدم المختلفة في الحياة.

فوفقاً لموقع Patently Mobile المختص بتتبع جديد براءات الاختراع تبين عمل شركة اتش بي على تسجيل براءة اختراع أغسطس 2018 للجيل الثاني من قلمها الرقمي تفيد بنيتها إضافة عدداً من الترقيات لجعله أكثر فعالية في سلك التعليم والأعمال وإنشاء المحتوى على مستوى مشابه بإضافات سامسونج لقلمها في العام الماضي.

وتكمن هذه الميزات بإضافة عدد من الإيماءات لتنفيذ الأوامر وتطبيقها على المادة المعروضة سواء كانت رسم أوصورة أو فيديو تقديمي تسهل عملية للتكبير والتصغير كذلك التدوير لليسار أواليمين وتبديل الشرائح عبر تحريك القلم نفسه مع عدد من الوظائف الأخرى.

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حيث توضح الصورة المرفقة بتسجيل براءة الاختراع تنفيذ القلم الأوامر تبعاً لحركة يد المستخدم في الوضع الأفقي أو العمودي، فعلى سبيل المثال يمكن تدوير الصورة المعروضة لليسار أو اليمين من خلال تفعيل زر الايماءات المتواجد في أعلى القلم ثم التحريك بشكل أفقي أوعمودي حسب الجهة المراد تدوير الصورة إليها.

فيما تفتح هذه الإضافة مجال لاستغلالها من قبل المطوريين لإصدار أوامر تحكم للبرامج المختلفة من خلال القلم سواء في مجال عمل المصممين ومنشئي المحتوى المحترفين أو الطلاب وحتى في الأعمال وتقديم الشروجات أثناء الاجتماعات.

التدوينة الجيل الثاني من قلم اتش بي الرقمي سينفذ أوامر وظيفية تبعاً لحركته في اليد ظهرت أولاً على عالم التقنية.