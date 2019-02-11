مصر: إنتاج حقل ظهر من الغاز يصل 3 مليارات قدم يوميا هذا العام

وكانت مصر قد أعلنت هذا الشهر أن الإنتاج في حقل ظهر، الذي اكتشفته شركة إيني في 2015، وصل إلى 2.1 مليار قدم مكعبة يوميا.

© AFP 2018 / AHIKAM SERI

وقال الملا، خلال منتدى للطاقة في القاهرة، إن مصر تعمل على "تسريع إنتاج ظهر ورفعه إلى معدله الأقصى البالغ أكثر من ثلاثة مليارات قدم مكعبة يوميا… في العام 2019"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وافتتح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثالث للبترول "إيجبس 2019".

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وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول يشارك في المؤتمر عدد من وزراء البترول العرب والأفارقة ومسؤولي ورؤساء كبرى المنظمات الدولية والإقليمية والشركات العالمية العاملة في مجال صناعة البترول.

وأشار وزير البترول المصري طارق الملا، في تصريحات صحفية، إلى أن المؤتمر "حظى بنجاح كبير خلال الدورتين السابقتين حيث يعد نافذة مهمة لصناعة البترول والغاز المصرية على العالم لاستعراض النجاحات والخطط والفرص الاستثمارية، ويوفر منصة لتبادل المعلومات والرؤى والأفكار حول أهم القضايا المتصلة بالصناعة".

واعتبر الملا أن "قضية ضمان أمن الطاقة والقدرة على توفيرها تأتي في مقدمة اهتمامات المؤتمر هذا العام لمناقشتها على نطاق واسع بين أطراف الصناعة المختلفة سواء من قطاع البترول أو الشركات العالمية أو المنظمات الدولية والإقليمية".