"أنصار الله" تعلن مقتل 8 جنود سعوديين بكمين نصبته قبالة جيزان

وذكر موقع الجماعة الرسمي أن وحدة الهندسة التابعة للجماعة نفذت كمينا محكما لعسكريين سعوديين في منطقة المدافن قبالة جيزان، لافتة إلى أن العملية أسفرت عن مقتل 8 جنود.

وعلى صعيد الموجهات، أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، اليوم الاثنين، استعادة مواقع من سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

© AP Photo / Hani Mohammed

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن قائد محور علب العميد ياسر مجلي قوله إن "قوات من اللواء 63 واللواء التاسع مشاه جبلي، حررت جبل ردمان المطل على خط امداد جبهة باقم، وما تبقى من قرى آل زماح شمال صعدة".

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ووفقا لـ"سبأ"، قال أركان حرب محور علب العميد أديب الشهاب إن "قوات الجيش أطلقت عملية عسكرية نوعية لدحر المليشيا الحوثية الانقلابية في جبهة باقم".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.