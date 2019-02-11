البشير وآبي أحمد يبحثان تكوين قوات مشتركة لحماية الحدود

الخرطوم / الخليج 365

بحث الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الإثنين، المضي في تكوين قوات مشتركة لحماية الحدود بين البلدين.

جاء ذلك لدى لقائهما بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على هامش القمة الإفريقية الـ32، حسب بيان للرئاسة السودانية، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وذكر البيان، أن اللقاء بحث مقترح انطلاق اجتماعات لجنة الحدود المشتركة، والمضي قدما في تكوين قوات مشتركة لحماية الحدود بين البلدين ووضع النقاط وترسيمها.

وأكد الرئيسان، على أهمية ترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وعقد اجتماعات اللجنة الفنية الاقتصادية واللجنة التنسيقية العليا، وفق البيان.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن السودان وإثيوبيا، الخميس، التوصّل لاتفاق ثنائي لنشر قوات مشتركة على حدود البلدين، لمنع النزاعات والتوترات.

وفي يوليو/ حزيران الماضي، أعلن السودان التزامه بإزالة العقبات أمام تعزيز العلاقات مع إثيوبيا، وخصوصا عقبة الحدود التي يبلغ طولها 727 كلم، عبر اللجان الفنية المشتركة.

وتتنازع الجارتان حول منطقة "الفشقة" المتاخمة للحدود المشتركة، وتقع بين عوازل طبيعية مائية، مثل الأنهار والمجاري المائية، وتبلغ مساحتها نحو 251 كلم مربع.

وشهدت الحدود بين البلدين، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، أحداث عنف بين مزارعين من الجانبين، سقط خلالها قتلى وجرحى.

وتوقفت أعمال اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين البلدين في 2013، بعد أن توصلا إلى اتفاق ما زال العمل جاريا على تنفيذه، بشأن رسم الحدود ووضع العلامات على الأرض.