السبسي: حريصون على تنمية العلاقات مع إثيوبيا في شتى المجالات

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

أعرب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الإثنين عن حرص بلاده على تنمية علاقاتها مع إثيوبيا في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السبسي برئيسة إثيوبيا سهلى ورق زودي، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقال البيان إن السبسي أبرز أهمية فتح ممثلية دبلوماسية إثيوبية في تونس لخدمة علاقات التعاون بين البلدين.

وتطرق السبسي خلال لقائه بالرئيسة الإثيوبية إلى العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين.

وأشار إلى دور الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة وإمبراطور إثيوبيا هيلا سيلاسي في إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية في بداية ستينيات القرن الماضي.

وأشاد السبسي بالجهود التي بذلتها إثيوبيا لإنجاح أعمال القمة الحالية للاتحاد الإفريقي، متمنيا أن تساهم هذه القمة في مزيد تعزيز العمل الإفريقي المشترك.

من جانبها، أعربت رئيسة إثيوبيا زودي عن تقديرها لتونس ولتجربة الانتقال الديمقراطي فيها.

وأثنت زودي على المكاسب الكبيرة التي حققتها المرأة التونسية خلال السنوات الماضية، ما جعلها تجربة فريدة ورائدة في المنطقة وفي العالم.

ولفتت إلى استعداد بلادها لتعزيز تعاونها مع تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب لقاء زودي، اجتمع السبسي برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وخلال اللقاء أشار السبسي إلى ضرورة الاستفادة من العلاقات التاريخية بين البلدين في تطوير علاقات التعاون خصوصا في مجالات التجارة والاستثمار.

ودعا السبسي إلى تذليل الصعوبات أمام رجال أعمال البلدين لخدمة المصلحة المشتركة وتحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود.

ووصل السبسي السبت الماضي أديس أبابا للمشاركة في فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي الـ 32.

ومن المنتظر أن تختتم القمة فعالياتها في وقت لاحق الإثنين.