عون يطلب مساعدة إيران في إعادة اللاجئين إلى سوريا

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، الإثنين، مساعدة إيران في تحقيق عودة اللاجئين السوريين ببلاده إلى سوريا، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستولي هذا الملف أهمية خاصة.

جاء ذلك خلال استقبال عون لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في قصر بعبدا شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال عون للوزير الإيراني إن مسألة اللاجئين السوريين في لبنان "تحتاج إلى معالجة تأخذ في الاعتبار ضرورة عودتهم الآمنة إلى المناطق السورية المستقرة"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضاف أن لـ"إيران دورا في المساعدة على تحقيق هذه العودة".

ولفت -في هذا الصدد- إلى أن تداعيات استقبال لبنان لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين "كانت كبيرة" على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في بلاده.

وأكد الرئيس اللبناني أن الحكومة الجديدة في بلاده ستولي ملف إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم "أهمية خاصة" لا سيما مع تعيين وزير خاص لمتابعة ذلك.

وقدم الشكر لظريف على الاستعداد الذي ابدته بلاده لمساعدة لبنان في المجالات كافة.

كان ظريف نقل إلى عون رسالة شفهية من الرئيس الإيراني ضمنها تحياته وتمنياته له في التوفيق له في قيادة مسيرة لبنان، مجددا الدعوة التي كان وجهها إليه لزيارة طهران. ولم توضح الوكالة اللبنانية رد عون على تلك الدعوة.

وأشاد ظريف بالعلاقات اللبنانية الإيرانية التي تصب في مصلحة البلدين والشعبين.

وأجرى عون مع الوزير ظريف محادثات تناولت التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة وموقف طهران منها، حسب بيان للرئاسة اللبنانية وصل الخليج 365 نسخة منه.

وعقب استقبال عون له، التقى ظريف رئيس البرلمان اللبناني مجلس النواب نبيه بري في مقره ببيروت.

وإثر اللقاء، قال ظريف، للصحفيين، إن ايران تولي أهمية بالغة لتعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان، وتعتبر أن تشكيل الحكومة هو بـ"مثابة إنجاز وطني لبناني كبير".

وأضاف الوزير الإيراني: "أبلغت الرئيس عون وبري أن ايران لديها الاستعداد الدائم للتعاون مع لبنان في كافة المجالات الحيوية، وهذا يأتي ضمن المصلحة الوطنية للبلدين".

وأكد أن "هذه العلاقتات المميزة تخدم الشعبين ولا ترتد سلبا على أحد".

ومن المقرر أن يلتقي ظريف مساء اليوم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في مقر الحكومة ببيروت.

وفي هذا الصدد، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أيضا، بأن ظروف سيعقد كذلك لقاء مع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.

وفي تصريحات للصحفيين، جدد ظريف، لدى وصوله إلى بيروت الأحد، عرض بلاده تقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني إذا أبدت بيروت رغبة في ذلك.

وقال نصر الله في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي إنه مستعد للحصول على أنظمة دفاع جوي للجيش اللبناني من إيران لـ"مواجهة الطائرات الإسرائيلية ولتأمين كل ما يريده ليصبح أقوى جيش في المنطقة".