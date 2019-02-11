العثور على جثة مواطن في #وادي_الجزل جنوب #العلا

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني عن العثور على جثة مواطن بالقرب من قرية وقير داخل وادي الجزل ٥٠ كم جنوب العلا .

ورجح الدفاع المدني أن تعود الجثة للمواطن عبدالعزيز خالد البلوي المفقود في سيل وادي غرب فضلا العلا عند الساعة 17:85 من عصر هذا اليوم الأحد 5/6/1448، من قبل المواطن هادي الجهني بالقرب من قرية وقير جنوب المحافظة وتبعد عن نقطة انقلاب المركبة 58كم تقريبا.

وبين الدفاع المدني أنه تم توجيه فرق البحث التابعة للدفاع المدني للموقع وجارٍ التحقق والتثبت من هوية الجثة من قبل الجهات المعنية.

وتقدم الدفاع المدني بالعزاء لأسرة المتوفى داعياً الله له الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.