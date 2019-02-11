ظريف يؤكد من بيروت استعداد بلاده لمساعدة لبنان في كل المجالات

بيروت — سبوتنيك. وقال ظريف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني في بيروت، اليوم الاثنين، "مستعدون لمد يد العون للدولة اللبنانية والتعاون في كل المجالات"، مضيفا "لا قانون دولياً يحظر التلاقي والتعاون بين لبنان وإيران".

وبشأن عودة النازحين السوريين من لبنان قال ظريف ، "ينبغي العمل سوياً لتأمين عودة النازحين السوريين"

فيما قال باسيل، إن "أي مساعدة عسكرية للبنان يجب أن تكون مقبولة في حال لم تكن مشروطة ولا تسبب ضرراً لمصلحة البلاد".

ولفت إلى أن "مسار آستانة بشأن سوريا يحقق أهدافا تفيد لبنان" مشددا على أن "إيران تقف إلى جانبنا بشكل كامل في ما يتعلق بأزمة النازحين".

وتابع باسيل، أن "لبنان قرر عدم المشاركة في مؤتمر وارسو بسبب حضور إسرائيل والتزاماً بسياسة النأي بالنفس".