شكرا لقرائتكم الأردن: اعدام مُدانَين في هجوم الكرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمّان - أ ف ب | منذ 14 ساعة في 11 فبراير 2019 - اخر تحديث في 10 فبراير 2019 / 23:09

أعادت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس محاكمة إثنين من المدانين في قضية هجوم الكرك الذي أوقع نهاية عام 2016 عشرة قتلى وتبناه تنظيم «داعش»، وحكمت عليهما بالإعدام شنقاً حتى الموت.



وبحسب مراسلة وكالة «فرانس برس»، حكم رئيس محكمة أمن الدولة أمس في جلسة علنية على الأخوين خالد المجالي وحمزة المجالي بـ»الإعدام شنقاً حتى الموت». وكانت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في الأردن، نقضت حكم المحكمة السابق والصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 والقاضي بالسجن المؤبد بحق الأخوين.

وكان مصدر قضائي أردني أكد أن «أفعال المتهمين ساهمت في إثارة الفوضى والفزع والرعب بين أفراد المجتمع الأردني والسياح الأجانب وأدت إلى تهديد أمن البلاد واستقراره، وأدت الى إستشهاد رجال أمن ومواطنين وسائحة أجنبية وإصابة العديد من رجال الأمن العام».

وأصدرت محكمة أمن الدولة في 13 تشرين الثاني الماضي أحكاماً تراوحت بين السجن 3 أعوام والمؤبد بحق 10 مدانين في قضية هجوم الكرك (118 كلم جنوب عمّان) الذي أوقع في 19 كانون الأول 2016 عشرة قتلى بينهم 7 رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحاً هم 15 من عناصر الأمن و17 مدنياً وأجنبيان.

وتحصن حينها 4 مسلحين في قلعة الكرك الاثرية، بعدما هاجموا دوريات للشرطة ومركزاً أمنيا، واشتبكوا مع الاجهزة الأمنية نحو 7 ساعات قبل أن تقتلهم قوات الامن. وبعد هجوم الكرك بيوم واحد، إعتقل ممول الهجوم في مداهمة لمنزله أدت الى مقتل 4 من رجال الأمن وأحد الارهابيين، ثم جرت عمليات توقيف لاحقاً لعدد من المشتبه بهم.

ويشارك الأردن في تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في سورية والعراق.