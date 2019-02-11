شكرا لقرائتكم جنبلاط: الكهرباء مدخل أساس للإصلاح وبري أساس في التسوية وفي كل شيء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 18 ساعة في 10 فبراير 2019 - اخر تحديث في 10 فبراير 2019 / 22:22

أكد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط، "أننا مع الإصلاح لكن المدخل الأساس هو ملف الكهرباء".



وكان جنبلاط زار مساء اليوم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يرافقه الوزير السابق غازي العريضي، وجرى عرض للأوضاع العامة.

وبعد اللقاء قال جنبلاط: "فقدنا اليوم، فقدت الندوة النيابية وفقد لبنان، دستوريا عريقا وبرلمانيا عريقا المرحوم روبير غانم. هذه خسارة كبيرة وهذا جزء من لبنان الأصيل والعريق يذهب مع الأسف، لكن هذه سنة الحياة".

أضاف: "استعرضنا مع الرئيس بري مسلسل الأحداث، لا شيء جديدا، لكن سمعت كلام الرئيس سعد الحريري في دبي حول الإصلاح. عظيم، نحن كلنا مع الإصلاح، لكن النقطة الأساس في الإصلاح هي الكهرباء، ونمي إلينا بأن هناك طلب سلفة إضافية للكهرباء بقيمة 800 بليون ليرة، أعتقد أن هذا هو المدخل الغلط للإصلاح. هذا كل تعليقي ولن أضيف شيئا كي لا أشوش على مسيرة الإصلاح".

قيل له الوزير وائل أبو فاعور خلال زيارته لبعبدا قال أن الرئيس عون هو الشريك الوحيد في التسوية الوزارية. اليوم أنت تقول أن الرئيس بري هو شريك في كل التسويات، ألم يكن الرئيس بري شريكا في التسوية الوزارية؟ أجاب: "الرئيس بري أساس في التسوية، وائل كان في بعبدا فحصر كلامه عن بعبدا، ومع كل محبتي لوائل لا أعرف "كيف طلعت معه"، ولكن الرئيس بري أساس في التسوية وفي كل الأمور، وهو الشريك الأساس في كل شيء".

وحين سئل: والرئيس الحريري؟ أجاب: "طبعا طبعا".