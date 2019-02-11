دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أظهرت النتائج المالية لشركة آبل تراجعاً في إيرادات الآيفون لربعها الأول لعام 2019، وأعزت الشركة هذا الإنخفاض إلى تراجع شحنات الهواتف عالمياً كما تراجعها الملحوظ في أكبر سوق عالمي للهواتف وهو السوق الصيني، وعلى جانب أخر فقد أعلنت شركة هواوي عن نتائجها المالية موضحةً نمواً في إيرداتها كعادتها في الأعوام السابقة مما يعني استيلاءها على جزء لا بأس به من حصة آبل ومصنعي الهواتف الآخرين في السوق العالمي والصيني خاصةً الذي تعتلي صدارته الآن.

فقد أظهرت دراسة لشركة IDC للأبحاث ضعف الطلب على الهواتف في السوق الصيني بنسبة 9.7 في الربع الأخير لعام 2018 حيث تأثرت به شركة آبل بشكل كبير أدى لتراجع الطلب على الآيفون بنسبة 20% مع الأخذ بعين الاعتبار أسباب أخرى لعبت دوراً مهماً أيضاً وهي السعر المرتفع لنسخ الآيفون المختلفة وعدم قيام أعداد كبيرة من مستخدميه باستبدال أجهزتهم القديمة وترقيتها للإصدارت الأحدث.

كما أظهر تقرير IDC تراجع في حصة شاومي السوقية خلال نفس الربع إلى حوالي 35% خلال الشهور الأخيرة من 2018، فيما كان نمو شحنات الهواتف في الصين بنسبة 23% لهواوي و3% لفيفو وبنسبة 1.5% لأوبو على أساس معدل سنوي.

التدوينة تراجع في شحنات الآيفون وسيطرة لهواوي في السوق الصيني ظهرت أولاً على عالم التقنية.