الرئيس اللبناني يدعو إيران لتسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا

ونقلت قناة "LBC" عن عون قوله: "إن لإيران دورها الخاص في المساعدة في تحقيق عودة اللاجئين"، مضيفا: "أن الحكومة الجديدة ستعطي هذه القضية اهتماما خاصا".

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وقام ظريف بدوره بنقل رسالة شفوية من الرئيس الإيراني إلى عون، جاء فيها: "ندعوك مرة أخرى لزيارة إيران. ونتمنى لك إدارة سلسة للبنان".

وأعلن ظريف أن إيران مستعدة للتعاون مع لبنان في كل الاتجاهات وعلى جميع المستويات. وأشار إلى أن العلاقات الطيبة بين الشعبين لن تسهم إلا في التوصل إلى نتيجة إيجابية للطرفين.

ويشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني وصل إلى لبنان، يوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين. ومن المقرر عقد اجتماعات مع قيادة مع قادة الأحزاب وحركات المقاومة.