أمیر دولة قطر يوجه رسالة إلی الرئیس روحاني

ووفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا": "بعث أمیر دولة قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني، ببرقیة تهنئة إلی رئیس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة حسن روحاني بمناسبة الذكری الأربعین لانتصار الثورة الإسلامیة في إیران".

كما بعث نائب أمیر قطر الشیخ عبد الله بن حمد آل ثاني، ببرقیة تهنئة إلی روحاني، هنأه فیها بمناسبة ذكری الیوم الوطنی الإیراني.

​وتشهد العلاقات القطرية الإيرانية، تطورا كبيرا، خلال العامين الماضيين، وتحديدا منذ قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات مع قطر، وهو ما عرف إعلاميا بـ"الأزمة الخليجية.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في لقائه مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية الشهر الماضي، إن "تركيا وإيران والعراق جزء مهم من الإقليم، ويجب بناء علاقات وشراكات مع دول الإقليم الأخرى، ونحن بحاجة لبناء علاقات مع دول المنطقة، وهذا ليس حصريا بسب أزمة الحصار، بل هذا جزء من استراتيجية قطر للحفاظ على علاقات الصداقة مع جميع دول الإقليم".

وتابع: "يران تعتبر جزءا من جغرافيتنا، وجار لنا، ونأمل أن تتعامل دول مجلس التعاون جميعا معها في حوار إيجابي وبناء لحل القضية المحورية للأمن الإقليمي". وأردف "من المهم التعامل مع جميع هذه الدول (تركيا والعراق وإيران)".