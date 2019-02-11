خادم_الحرمين يستقبل كبار المسؤولين في الجهات الرقابية و #مكافحة_الفساد

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الخليج - واس
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد، بقصر اليمامة في الرياض، كبار المسؤولين في الجهات الرقابية ومكافحة الفساد.
وتشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته، منوهاً بأهمية جهودهم الرقابية ومكافحة الفساد.
حضر الاستقبال، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور عبد الرحمن الحصين، ورئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري.
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