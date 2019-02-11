انت الان تتابع ليبرمان: نتنياهو قد يعتزل «السياسة» بشرط عدم محاكمته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيجدور ليبرمان، إنه لا يستبعد انسحاب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، من الحياة السياسية. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الأحد، عن وزير الدفاع المستقيل، توقعه بأنه إذا تقرر توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإنه من الممكن أن ينسحب من الحياة السياسية الإسرائيلية، مقابل عدم محاكمته. وأوضحت الصحيفة، أن ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، كان يتحدث في جلسة مغلقة في القدس، لكنها لم تحدد التاريخ الذي جرت الجلسة فيه.
وتوقع ليبرمان فوز حزب الليكود في الانتخابات، لكن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي، في ظل توجيه لائحة اتهام ضده، مضيفا: "من يشكك في ذلك، فعليه أن يتصل بنفتالي ببنيت (زعيم حزب اليمين الجديد)، ويسأله إن كان مستعدا أن يوصي الرئيس الإسرائيلي بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة". وأشار ليبرمان أن بينيت
وتوقع ليبرمان فوز حزب الليكود في الانتخابات، لكن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي، في ظل توجيه لائحة اتهام ضده، مضيفا: "من يشكك في ذلك، فعليه أن يتصل بنفتالي ببنيت (زعيم حزب اليمين الجديد)، ويسأله إن كان مستعدا أن يوصي الرئيس الإسرائيلي بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة".
وأشار ليبرمان أن بينيت لن ينسى ولن يغفر لنتنياهو محاولته تشويه سمعة زوجته وأبيه، عبر طلبه من موقع "واللا" نشر تقارير مسيئة لهما، مردفا: "بنيت هو أول من سيطعن نتنياهو في ظهره، وسيتحدث أمام الكاميرات بحماس عن سلطة القانون وطهارة المعايير".
وأردف وزير الدفاع الإسرائيلي أن شركاء آخرين لنتنياهو قد يفعلون الشيء ذاته، وأنه في ظل هذا الوضع، من المتوقع أن يسعى نتنياهو إلى صفقة مع المدعي العام يعتزل بموجبها الحياة السياسية، مقابل عدم محاكمته.
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