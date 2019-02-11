انت الان تتابع ليبرمان: نتنياهو قد يعتزل «السياسة» بشرط عدم محاكمته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيجدور ليبرمان، إنه لا يستبعد انسحاب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، من الحياة السياسية. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الأحد، عن وزير الدفاع المستقيل، توقعه بأنه إذا تقرر توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإنه من الممكن أن ينسحب من الحياة السياسية الإسرائيلية، مقابل عدم محاكمته. وأوضحت الصحيفة، أن ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، كان يتحدث في جلسة مغلقة في القدس، لكنها لم تحدد التاريخ الذي جرت الجلسة فيه.

وتوقع ليبرمان فوز حزب الليكود في الانتخابات، لكن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي، في ظل توجيه لائحة اتهام ضده، مضيفا: "من يشكك في ذلك، فعليه أن يتصل بنفتالي ببنيت (زعيم حزب اليمين الجديد)، ويسأله إن كان مستعدا أن يوصي الرئيس الإسرائيلي بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة". وأشار ليبرمان أن بينيت