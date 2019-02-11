مقتل 4 مدنيين بغارات للتحالف على بلدة الباغوز شرق دير الزور السورية

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ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن "أربعة مدنيين استشهدوا اليوم جراء عدوان لطيران "التحالف الدولي" على المنازل في أطراف بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي".
© AFP 2018 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا": "استشهاد ثلاثة مدنيين نتيجة قصف طيران التحالف الدولي على بادية بلدة الطيانة في ريف دير الزور الشرقي".
وكان طيران التحالف الدولي جدد غاراته على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي "داعش"، حيث قصف أواخر الشهر الماضي، الأحياء السكنية في بلدة "الباغوز" بريف دير الزور ما تسبب بمقتل ثمانية مدنيين ووقوع دمار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.
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