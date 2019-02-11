ظريف يجدد الدعوة للرئيس اللبناني لزيارة إيران

وذكرت الرئاسة اللبنانية أن عون "أعرب عن امتنانه للدعم الذي يلقاه لبنان من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات كافة، انطلاقا من علاقة الصداقة التي تجمع بين البلدين".

© AFP 2018 / Pierre Boussel

وأبلغ الرئيس عون وزير الخارجية الإيراني، الذي استقبله اليوم مع الوفد المرافق، أن مسألة النازحين السوريين في لبنان تحتاج إلى معالجة تأخذ في الاعتبار ضرورة عودتهم الآمنة إلى المناطق السورية المستقرة، لاسيما وان تداعيات هذا النزوح كانت كبيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في لبنان".

ولفت الرئيس اللبناني إلى أن إيران لعبت دورا في المساعدة على تحقيق هذه العودة، وذلك بحسب بيان من الرئاسة اللبنانية.

كما ذكر عون أن الحكومة اللبنانية الجديدة سوف تولي ملف النازحين أهمية خاصة، لاسيما مع تعيين وزير لمتابعته. كما ذكر ظريف على الاستعداد الذي أبدته بلاده لمساعدة لبنان في المجالات كافة، وحمله تحياته إلى الرئيس الإيراني وتهنئته لمناسبة الذكرى الأربعين لقيام الثورة.

وكان الوزير ظريف نقل إلى الرئيس عون رسالة شفهية من الرئيس الإيراني ضمنها تحياته وتمنياته له في التوفيق له في قيادة مسيرة لبنان، مجددا الدعوة التي كان وجهها إليه لزيارة إيران.