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وذكرت الرئاسة اللبنانية أن عون "أعرب عن امتنانه للدعم الذي يلقاه لبنان من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات كافة، انطلاقا من علاقة الصداقة التي تجمع بين البلدين".
© AFP 2018 / Pierre Boussel
ولفت الرئيس اللبناني إلى أن إيران لعبت دورا في المساعدة على تحقيق هذه العودة، وذلك بحسب بيان من الرئاسة اللبنانية.
كما ذكر عون أن الحكومة اللبنانية الجديدة سوف تولي ملف النازحين أهمية خاصة، لاسيما مع تعيين وزير لمتابعته. كما ذكر ظريف على الاستعداد الذي أبدته بلاده لمساعدة لبنان في المجالات كافة، وحمله تحياته إلى الرئيس الإيراني وتهنئته لمناسبة الذكرى الأربعين لقيام الثورة.
وكان الوزير ظريف نقل إلى الرئيس عون رسالة شفهية من الرئيس الإيراني ضمنها تحياته وتمنياته له في التوفيق له في قيادة مسيرة لبنان، مجددا الدعوة التي كان وجهها إليه لزيارة إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف يجدد الدعوة للرئيس اللبناني لزيارة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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