موسكو: مصرون على ضرورة الانسحاب الأمريكي الكامل من سوريا

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين: "نحن نصر على ضرورة أن تنفذ الولايات المتحدة ما وعدت به، وبالتحديد الانسحاب الكامل من سوريا، وإنهاء وجودها العسكري هناك".

ERIC THAYER

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت منذ أيام، أنه لحل مشكلة مخيم الركبان يجب إنهاء الوجود الأمريكي غير القانوني على الأراضي السورية.

من جهته كان قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، أعلن اليوم الاثنين، أنه من المحتمل أن تبدأ واشنطن خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا تنفيذا لأمر الرئيس دونالد ترامب.

وقال الجنرال: "احتمال بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا خلال أسابيع وذلك اعتمادا على الأوضاع على الأرض".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا.

ومن ناحيته، قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، في الـ 6 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، إن انسحاب قوات بلاده من سوريا سيتم بعد تلقي وعود من تركيا بعدم التعرض للقوات الكردية المتواجدة على الأراضي السورية.