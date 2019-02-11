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أديس أبابا — سبوتنيك. وقال أحمد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نحن جاهزون لدعم مصر في تنظيم كأس الأمم الأفريقية، ونعمل سوية، الحكومة المصرية والاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي".
© Sputnik . Sarah Nour El Din
وأضاف: "أعرف أن الحكومة المصرية تحاول الحصول على مساعدة دولة أخرى لديها الخبرة الوافية في مجال التأمين الملاعب أثناء المباريات. لذلك ليس الأمر بالمشكلة الكبيرة. لكن الأمر يعتمد على الشعب والحكومة، ما دام الكل يتفق على أن كرة القدم هي سلام ولعبة وليس عنف فكل شيء سيكون جيداً. وما دام منحنا حق الاستضافة لمصر فهذا يعني أننا نثق بمصر".
ووقع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جياني إنفانتينو، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأفريقي "كاف"، تهدف إلى المساهمة في مكافحة الفساد، وتأمين ملاعب كرة القدم، ودعم التعليم ونشر لعبة كرة القدم في المدارس.
وتقام بطولة الأمم الأفريقية 2019 في مصر، حيث ستنطلق في موعدها الجديد يوم 21 يونيو/حزيران المقبل، بعد أن كان من المنتظر انطلاقها يوم 14 من الشهر ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "كاف": مصر قد تستفيد من خبرات دول أخرى في تأمين الملاعب خلال أمم أفريقيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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