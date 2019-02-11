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وقال هشام مكاوي الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي في شمال إفريقيا في سبتمبر الماضي إن شركته تخطط لاستثمار ملياري دولار في مصر خلال 2019 من أجل تنمية حقولها النفطية هناك.
تعمل مصر على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة بدعم من الاكتشافات الأخيرة وبعد ترسيم حدودها البحرية مع عدد من الدول.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء إنتاج الغاز من المرحلة الثانية بمشروع دلتا النيل الغربي في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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