بدء إنتاج الغاز من المرحلة الثانية بمشروع دلتا النيل الغربي في مصر

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وأضافت الشركة في بيان، نقلته رويترز، صحفي أن إنتاج الغاز من المشروع الذي يضم حقلي جيزة وفيوم وينتج من ثماني آبار قد يصل إلى معدل أقصاه 700 مليون قدم مكعبة يوميا.

وقال هشام مكاوي الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي في شمال إفريقيا في سبتمبر الماضي إن شركته تخطط لاستثمار ملياري دولار في مصر خلال 2019 من أجل تنمية حقولها النفطية هناك.

تعمل مصر على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة بدعم من الاكتشافات الأخيرة وبعد ترسيم حدودها البحرية مع عدد من الدول.