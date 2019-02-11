أحمد أبو الغيط: لا أعتقد أن العرب يتنافسون على لبنان

وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري، اليوم الاثنين: "ناقشنا نتائج القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في بيروت وهناك اهتمام من الرئيس عون بمتابعة مقرراتها وكان له مبادرة محددة في ما يتعلق بالتنمية وكيف يمكن أن يكون هناك مساهمة في الفكر والفلسلفة من وراء هذا المقترح اللبناني، اليوم هناك لجنة لبنانية- لبنانية لدراسة هذا الامر ومتابعة كل المقررات".

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وأشار إلى أن القمة التي عقدت في بيروت تميزت بالكثير من المخرجات الاقتصادية والاجتماعية والتي سيكون لها تاثير في السنوات القادمة.

وتابع: "عبرت عن أملي ليكون هناك مشاركة لبنانية عالية في القمة في شرم الشيخ وكما تحدثت عن القمة العربية العادية في نهاية آذار/مارس في تونس والرئيس وعد أن يكون هناك مشاركة لبنانية ناشطة للغاية سواء في شرم الشيخ أو تونس، لأن لبنان دولة ثقافة وحضوره على هذا المستوى دائماً ما يكون له تأثيره في إنجاح القمة".

ولدى سؤاله عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قال: "بعد التفكير أقول لك أتابع بشدة موضوع عودة سوريا إلى الجامعة العربية لكن لم أرصد بعد وجود خلاصات تقود إلى توافق يمكن أن يؤدي إلى اجتماع وزراء الخارجية للدعوة إلى عودة سوريا ".

وحول تزامن زيارته مع زيارة وزير الخارجية الإيراني قال أبو الغيط:"لم أرصد تنافس إيراني عربي، كنت قد وعدت أنني فور تشكيل الحكومة سأعود إلى لبنان للتعبير عن التهاني ولا أعتقد أن العرب يتنافسون على دولة عربية، ولبنان بلد عربي، وتصادف وجودي مع وجود خارجية وزير إيران الذي أعرفه معرفة شخصية ولا مشكلة في ذلك".

وكان قد وصل إلى ​مطار بيروت الدولي​ الأمين العام لجامعة الدول العربية​ أحمد ابو الغيط، أمس الأحد، في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.