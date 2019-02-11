هكذا فعل محمد بن سلمان أثناء عزف النشيد الوطني السعودي (فيديو)

ونشرت القناة السعودية، مقطع فيديو أثناء وقوف الأمير محمد بن سلمان، لتحية علم المملكة أثناء عزف النشيد الوطني للبلاد، والذي كان أول من همّ بالوقوف في القاعة بمجرد بدء العزف.

وذلك خلال حفل تدشين عدد من المشاريع في محافظة العلا.

وكان الأمير محمد بن سلمان، أطلق، مساء أمس الأحد، محمية شرعان الطبيعية كجزء من سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية التي تقوم بھا الھيئة الملكية لمحافظة العلا.

وقال ولي العهد السعودي، إن "مشروعات العلا" التي دشنها، قياسا بالإنجازات المرتقبة في المملكة حتى 2022 "لا شيء". وتابع ابن سلمان في تصريحات لقناة "إل دي سي"، ردا على سؤال هل نحن بحضرة الدولة السعودية الرابعة بكل التغيرات التي نراها: "نحن امتداد الدولة السعودية الثالثة".