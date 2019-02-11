قوات_الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من محافظتي بيت لحم وجنين

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة فلسطينيين من محافظتي بيت لحم وجنين.

وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين ،من مدينة جنين ومخيمها ، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، من محافظة بيت لحم ، بينهم الأسير المحرر إبراهيم هاني صومان ، من وسط مدينة بيت لحم، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.