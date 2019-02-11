شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل كبار المسؤولين في الجهات الرقابية ومكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم كبار المسؤولين في الجهات الرقابية ومكافحة الفساد.

وفي بداية الاستقبال تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.

عقب ذلك استمع الجميع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين، منوهاً – أيده الله – بأهمية جهودهم الرقابية ومكافحة الفساد.

حضر الاستقبال، معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن، ومعالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحصين، ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري.