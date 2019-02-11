لهذا السبب.. الولادة في الشتاء أفضل من الصيف

تتخوف النساء من تجربة الولادة بشكل عام، وينتابهن القلق من وضع الطفل في الشتاء خوفا عليه من الأمراض المرتبطة بهذا الفصل من أنفلونزا ونزلات برد وحساسية؛ إلا أن بعض الأطباء لديهم رأي آخر ربما يجعل النساء يغيرن موقفهن من الإنجاب في فصل الشتاء، وفقا للعين الإخبارية.

ويقول الدكتور أحمد حشاد، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب جامعة عين شمس المصرية، لـ"العين الإخبارية" إن الولادة في فصل الشتاء أفضل وأسهل من الولادة فى الصيف لأسباب عدة، من أهمها:

أولا: الشهور الأخيرة من الحمل تكون أسهل فى الشتاء، حيث تتجنب المرأة المشكلات المرتبطة بالحر والتعرق وحساسية الجلد.

ثانيا: يحتاج الطفل لدفء الأم في الشتاء ما يجعله يستكين في حضنها، ويكون أهدأ حالا من فصل الصيف، حيث يزداد بكاؤه بسبب سوء التهوية والحر الشديد.

ثالثا: يمكن في الشتاء أن يتعرض الطفل لأشعة الشمس المفيدة في عملية النمو دون أي خوف عليه من ضررها.

رابعا: في الشتاء يكون الليل طويلا والجو بارد ما يجعل الطفل ينام بشكل أسرع ولوقت أطول.

خامسا: جرح الولادة القيصرية يكون أخف وطأة في الشتاء عن الصيف.

وفي الوقت نفسه، يحذر الدكتور أحمد حشاد من الأمراض المعدية المرتبطة بفصل الشتاء التي يمكن حماية المولود منها عن طريق تدفئته جيدا، وتقليل الزيارات والخروجات.