طريقة غير تقليدية للاحتفال بالفلانتين.. تعرف عليها

تقدم حديقة حيوانات في تكساس للعازبين الراغبين في الاحتفال بعيد الحب بطريقة مميزة عبر إطلاق اسم حبيب سابق لهم على صراصير سيتم إطعامها لاحقا إلى حيوانات في الفلانتين، وفقا للعين الإخبارية.

وتعرض حديقة إيل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة هذه الخدمة على الأشخاص الذين يحتفظون بذكرى سلبية من أحبائهم السابقين، إذ سيتمكنون من مشاهدة مشهد تناول الحيوانات للصراصير التي أطلقوا عليها اسم الحبيب السابق في بث مباشر عبر صفحة الحديقة عبر موقع"فيسبوك".

وأشار المسؤولون عن الحديقة إلى أن هذه الصراصير تعرف بصفيرها القوي، وهي من جنس يعود أصوله إلى مدغشقر.

وأوضحت سارة مورفي، المسؤولة في حديقة إيل باسو، لقناة "إيه بي سي": "هذا جنس من الصراصير الضخمة. نحن نربيها هنا لتقتات بها حيوانات أخرى هي تصفّر حقيقة".