دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لهذا السبب ستُكافيء آبل طفلاً أمريكيًا

تعتزم شركة آبل مكافأة الطفل الأمريكي غرانت تامبسون، البالغ من العمر 14 سنة، بالإضافة إلى مكافأة خاصة لعائلته لتغطية النفقات الدراسية له.

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وتعود قصة الطفل غرانت مع شركة آبل حينما أجرى اتصالاً يوم إجازته مع صديق له عبر "فيس تايم" ولكنه لم يجب فأضاف عددًا من أصدقائه في محادثة ولكنه وجد نفسه قادرًا على سماع كل ما يدور حول هاتف صديقه الأول الذي لم يرد.

لتدوّن والدته على حساباتها بمواقع التواصل الموقف الذي حدث مع طفلها وهو الأمر الذي لاقى رواجًا على شبكات التواصل لتوقف شركة آبل خاصية المحادثة الجماعية "فيس تايم" التي نتجت عنها الثغرة ثم أصدرت التحديث iOS 12.1.4 لإصلاح الأمر.

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يُذكر أن شركة آبل تقدم مكافآت مالية تصل إلى 200 ألف دولار لمن يكتشف ثغرات أو نقاط ضعف بها.المزيد:

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