دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تطبيقات على الآيفون تتجسس عليك دون أن تدري!

بينما تقوم بعض التطبيقات بتنبيه المستخدمين بأنها تقوم بجمع معلومات، بغرض القيام بالدعم الفني أو التحليل، فإن تطبيقات أخرى تجاوزت هذا الأمر بمراحل كثيرة، وصلت إلى درجة التجسس على مستخدميها.

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فقد كشفت تقارير تقنية حديثة عن عدد من التطبيقات التي تعمل على هواتف آيفون تقوم برصد كل النشاطات التي تظهر على شاشة الهاتف، دون أن تُنبه مستخدميها بما تفعله.

وقالت التقارير أن هذه التطبيقات الخبيثة تستخدم برامج تحليلية تُظهر كل ما يفعله مستخدمو هواتف آيفون على شاشات أجهزتهم، مما يعني احتمالية رصدهم لمعلومات دقيقة وسرية مثل أرقام بطاقات الائتمان أو كلمات السر.

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وأشارت التقارير إلى هذه التطبيقات تبدأ في ممارسة أنشطتها التجسسية عندما يقوم المستخدمين بفتحها، حيث تقوم بعدها برصد كل ما يقوم بفعله على شاشة هاتفه.

ومن ضمن هذه التطبيقات الخبيثة التي ذكرتها التقارير التقنية: Air Canada ،Abercrombie & Fitch، Expedia.

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جدير بالذكر أنه خلال العام الماضي، تم الكشف عن تطبيقات خبيثة مشابهة، تستطيع رصد ما يحدث على شاشة المستخدمين لهواتف الأندرويد. المزيد:

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