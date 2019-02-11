محافظ الدقهلية يعتذر عن التأخر على ندوة ثقافية: "راحت عليا نومة"

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اعتذر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن تأخره ساعتين عن ندوة الحوار المصري اللبناني، مساء اليوم، قائلا: "راحت عليا نومة بعد جولة في السنبلاوين والمنبه ضرب 4 مرات ولم أحس به".

جاء ذلك خلال افتتاح ندوة الحوار المصري اللبناني، في مكتبة مصر العامة بالمنصورة، الليلة، بحضور الدكتور محمد غنيم، أستاذ الاجتماع وعميد كلية الآداب الأسبق، والدكتور فرحان صالح، الأمين العام لحركة الحوار المصري اللبناني، والمهندس مختار الخولي، سكرتير عام المحافظة، على هامش احتفال الدقهلية بعيدها القومي.

وقال المحافظ إن "الثقافة حياة الشعوب، لو عملتوا كل يوم صالون سأحضر معكم لأن الثقافة هي التي تغير ما أفسده الفاسدون".

وطالب المحافظ بإعادة إصدار صحيفة المنصورة، التي توقف صدورها منذ سنوات، قائلا، "إحنا متقلبين أي نقد، ولنبدأ بها ولو أن تكون صحيفة إلكترونية، وننشر بها كل الآراء، في المجتمع، من أدب وثقافة وأخبار حتى لو كان نقدا".

يشار إلى أن الندوة كان مقرر لها الساعة 7 مساء، ولم تبدأ إلا بحضور المحافظ الساعة 9 مساء، الذي افتتح فور وصوله معرضا فنيا بالمكتبة.