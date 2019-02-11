تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأة سعودية

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الداخلية في المملكة، في بيان، صباح اليوم، إنها نفذت حكم الإعدام بحق المواطنة السعودية، "عيدة بنت شامان بن بنيه الرشيدي".
وكشفت بيان الداخلية سبب الإعدام حيث أكد، أنها قتلت ابنة زوجها والتي كانت تدعى "ريم بنت فرج بن عبدالله الرشيدي / سعودية الجنسية"، والبالغة من العمر ست سنوات، وذلك بنحرها بسكين بعد إخراجها من مدرستها مستغلة معرفتها لها واطمئنانها إليها.
وأضافت الداخلية السعودية، أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها بتوجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها، وأن ما قامت به من قتل المجني عليها يعد صورة من صور الغيلة، والحكم عليها بالقتل حدا لقتلها المجني عليها غيلة.
كما تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.
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