إغلاق المقرات الوهمية في العراق

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وأضاف بيرقدار، كما وجه باتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحق من يسيء إلى المواطنين ومؤسسات الدولة.
الجدير بالذكر، أن العديد من المقرات التي تنتحل أسماء شخصيات وفصائل مسلحة، منتشرة في العاصمة بغداد، ومحافظات البلاد.
يشار إلى أن مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي أعلنت، أمس الأحد، عن إغلاق ثلاثة مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد، فيما كشفت عن اعتقال أحد المزورين برتبة لواء ركن.
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