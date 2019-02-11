إغلاق المقرات الوهمية في العراق

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وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن المجلس يوجه القضاة بالتعاون مع الجهات المختصة في غلق المقرات الوهمية التي لا ترتبط بمؤسسات الدولة.

وأضاف بيرقدار، كما وجه باتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحق من يسيء إلى المواطنين ومؤسسات الدولة.

الجدير بالذكر، أن العديد من المقرات التي تنتحل أسماء شخصيات وفصائل مسلحة، منتشرة في العاصمة بغداد، ومحافظات البلاد.

يشار إلى أن مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي أعلنت، أمس الأحد، عن إغلاق ثلاثة مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد، فيما كشفت عن اعتقال أحد المزورين برتبة لواء ركن.