الإنذار_المبكر يحذر من #أمطار_رعدية على #الرياض ومكة.. وضباب بالجوف والحدود الشمالية

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة بعدد من المناطق.

وأضحت الهيئة أن منطقة الرياض ستشهد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم (الإثنين)، وتشمل مدن الرياض والخرج والمجمعة ورماح والطريق الواصل بين الدمام والرياض.

وأضافت أن مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة، ستشهد تكون سحب رعدية ممطرة ستكون مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة على مكة حتى الثامنة مساء، وتشمل كلا من: الطائف وميسان، وأبها وخميس مشيط والنماص وتنومة ورجال ألمع، والباحة وبلجرشي والمندق.

وأشارت إلى أن منطقتي الجوف والحدود الشمالية ستشهد تدنياً في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب حتى الساعة العاشرة صباحاً، وستشمل الحالة كلاً من: القريات وسكاكا ، ومدن رفحاء وعرعر وطريف والأجزاء المجاورة.