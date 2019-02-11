لهذه الأسباب.. وقف #استقدام «الأوغنديات» وتعليق 2500 تأشيرة

صحيفة الخليج الالكترونية

قررت الحكومة الأوغندية إيقاف إرسال العاملات المنزليات إلى المملكة منذ 40 يوماً؛ ما أدى إلى تعليق 2500 تأشيرة استقدام كان قد تقدمن بها ربات بيوت.

وفي هذا السياق، رفضت مكاتب الاستقدام استقبال التأشيرات الجديدة تفادياً لتعليقها مرة أخرى، فيما حدد مختصون بمكاتب الاستقدام 4 أسباب لتعليق الاستقدام.

ومن هذه الأسباب، تعطل “مساند” في العاصمة الأوغندية كمبالا، وتوقف مصنع طباعة الجوازات، وطلب الحكومة الأوغندية السفارة السعودية عدم تسليم الجوازات المفيزة لأصحابها، ومنع العاملات من السفر؛ وفقاً لـ”المدينة”.

يُذكر أن مكاتب الاستقدام في المملكة، بدأت باستقدام العاملات المنزليات من أوغندا بمنتصف يناير من العام الماضي بتكلفة 7500 ريال حسب التسعيرة التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة وبراتب شهري يصل إلى 850 ريالاً.