شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس تبوك» يحبط تهريب 300 ألف قرص «إمفيتامين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأن الدوريات البحرية بحرس الحدود تمكنت، السبت الموافق 4 /6 / 1440هـ، من رصد هدف بحري عند تجاوزه حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع البدع بمنطقة تبوك، وتم على الفور توجيه الدوريات البحرية للتحقق من وضعه.

وأضاف، “اتضح أنه زلاجة بحرية على متنها شخص واحد من الجنسية المصرية، وبحوزته (312747) ثلاثمائة واثنا عشر ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون قرص إمفيتامين (كبتاجون مخدر) ، وتم القبض عليه ، وضبط المواد المخدرة، وتنفيذ كافة الإجراءات النظامية”.

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وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود ، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه.